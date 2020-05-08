Çin'in uzaya astronot taşıyacak roketi Dünya'ya indi

Çin'in, astronot taşıyacak Long March-5B roketinin uzaya gönderdiği ilk prototipi, başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş yaptı.

Son yıllarda uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan Çin, 2022 yılına kadar yörüngede üç kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor ve son zamanlarda bunun testlerini gerçekleştiriyor.

Çin, gelecekte uzayda kuracağı yeni istasyona roketlerle astronot taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen roketin prototip versiyonu Long March-5B, 5 Mayıs'ta astronotsuz olarak test amaçlı yörüngeye gönderilmişti.

TEKRAR DÜNYA'YA DÖNDÜ

Long March-5B roketi, fırlatıldıktan 2 gün 19 saat sonra yeniden Dünya'ya inmeyi başardı.

Uzay aracındaki astronotların taşınması için geliştirilen kapsülün hasar görmediği bildirilirken, deneysel görev sırasında geminin atmosfere girişi ve kontrolü, ısınma durumu, çoklu paraşütlerin kullanımına ilişkin gözlemler yapıldı.

Uzunluğu 53.7 metre olan ve kalkış ağırlığı 849 metrik ton olan Long March-5B, uzaya 21 tondan fazla yük taşıyabilecek. Long March 5B'nin, uzay istasyonunun "Tinahe" adı verilen 20 tonluk çekirdek kapsülünü 2021'de Dünya yörüngesine taşıması planlanıyor.