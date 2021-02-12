Çin'in Mars'a gönderdiği Tianwen 1, ilk videosunu çekti

Çin Ulusal Uzay Dairesi, Mars'ın yörüngesine girmeyi başaran Tianwen 1 uzay aracının kaydettiği ilk videoyu paylaştı.

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından geçtiğimiz yıl temmuz ayında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak geçtiğimiz günlerde Mars yörüngesine girmeyi başarmıştı.

İLK VİDEOSUNU GÖNDERDİ

Çin Ulusal Uzay Dairesi, Tianwen-1 keşif aracının çektiği yeni videoları yayınladı. Karanlık bir gökyüzüyle Mars'ın göründüğü video hakkında konuşan Çinli bilim insanları, keşif aracının video kaydında olduğu sırada Mars’ın yüzeyinde beyaz kratelerin gözüktüğünü dile getirdi.

Çin'in Mars aracından ilk video geldi - VİDEO

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, Tianwen-1 görevi kapsamında ilk defa Mars'a araç göndermiş oldu.

Yaklaşık beş ton ağırlığında olan Tianwen-1 Mars aracı, aynı zamanda Çin'in uzaya gönderdiği en ağır araç olma özelliğini taşıyor.

Çin'in Mars görevinde, uzay aracının önce Mars yörüngesine sokulması, ardından önümüzdeki mayıs ayında kızıl gezegene iniş yapması ve Mars yüzeyinde incelemeler yapacak küçük keşif aracını yüzeye bırakması hedefleniyor.