Çinli Alibaba'nın kurucusu Jack Ma kayıplara karıştı

Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma'nın nerede olduğu tartışılıyor. Bir süredir demeç vermeyen Ma'nın sessizliği, İngiliz medyasında da geniş yer buldu.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma, bir süredir kayıplara karıştı. Yaklaşık 2 aydır medyaya hiçbir demeç vermeyen Ma'nın nerede olduğu ise bilinmiyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, kasım ayından bu yana medyada görülmeyen Jack Ma, şirketin halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada yer alıyor:

Ma'nın kişisel Twitter hesabından paylaştığı son tweet ise 10 Ekim'de atıldı. Ma, kendi programı olan "Afrika İş Kahramanları" programının finalinde de yer almamıştı.

Şirketten yapılan resmi açıklamada, Ma'nın programa "takvim çatışması" nedeniyle katılmadığı bilgisine yer verilmişti.

ALIBABA İLE GELEN BAŞARI

Jack Ma’nın başında olduğu Alibaba, son 20 yılda eşi görülmemiş bir başarıya ulaşarak değeri 500 milyar doları geçen şirketler arasına girdi. Toplam 86 bin çalışanı bulunan Alibaba, şu an e-ticaretin yanı sıra; dijital medya, eğlence sektörü, bulut bilişim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR), e-ticaret devi Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması başlattığını açıklamıştı.