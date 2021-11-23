Çip krizi nedeniyle bazı yeni otomobiller, eski teknoloji ile üretilecek

Çip krizi nedeniyle bazı yeni otomobiller, eski teknoloji ile üretilecek

Dünya genelinde baş gösteren çip krizi sonrası otomotiv sektörü, bir süre yeni nesil teknolojiye sahip olmayan araç üretecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan üretim eksikliği ve uygulanan salgın önlemleri, çip krizine neden oldu

Çip üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle, artık marka araçların yeni modellerinde bazı özellikler olmayacak. Tüketiciler, yeni nesil otomobil almak isterken, dokunmatik ekranlar, ayarlanabilir koltuklar gibi yarı iletkenlerin kullanıldığı teknolojilerden bir süre mahrum kalacak.

ÇİP GEREKTİREN ÖZELLİKLER, YENİ MODELLERDE OLMAYACAK

Kriz nedeniyle birçok otomotiv şirketi, yeni modellerini bazı özellikleri eksik satışa sunmayı planlıyor. Krizden çıkışın en erken 2023 olarak öngörülmesi nedeniyle, üreticiler darboğazdan çıkış için yeni çözüm yöntemleri üretmeye başladı. Dolayısıyla teknolojide eskiye dönüş başlayacak.

MARKALARIN TASARRUFA GİTTİĞİ KALEMLER

Chevrolet GMC alacak müşteriler, koltuk ısıtma ya da HD radyo gibi özelliklerden yararlanamayacak. Hemen hemen tüm araçlarda yaygın hale gelen navigasyon, Nissan ve Ford otomobillerinde olmayacak. BMW'nin araçlarında ise dokunmatik ekran olmayacak.

En yeni teknolojilerden otonom sürüş, hemen hemen yeni modellerin hepsinde bulunan kablosuz telefon şarjı da üreticilerin tasarrufa gittiği kalemler arasında.

TESLA, USB BAĞLANTI NOKTALARI EKLEMEDİ

Tesla'nın yeni modellerde USB bağlantı noktalarını eklememesi kadar, müşterilerine bunu bildirmemesi de tepki çekti.

TÜRKİYE DE KENDİ ÇİPİNİ ÜRETİYOR

Çip krizi, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'yi çip üretimine yöneltirken, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya da üretimi artırma hedefinde.

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