Cloudflare ve Tesla'nın güvenlik kameraları hacklendi

Güvenlik sistemleri hizmeti veren Verkeda, siber saldırının hedefi oldu. Hackerlar, Tesla ve Cloudflare şirketleri dahil 150 bin kamerayı ele geçirdi.

Bir grup bilgisayar korsanı, Silikon Vadisi'ndeki güvenlik şirketi Verkada tarafından sağlanan güvenlik kameralarını ele geçirdiklerini açıkladı.

Siber korsanlar; hastaneler, şirketler, polis departmanları, hapishaneler ve okullardaki 150 bin gözetleme kamerasına canlı olarak erişim sağladı.

Üstelik bu kameraları kullananlar arasında yazılım şirketi Cloudflare ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla da yer alıyor.

AMAÇLARI OLDUKÇA FARKLI

Kameralara 2 gün boyunca sınırsız erişim sağlayan bilgisayar korsanlarının amacı ise herhangi bir veri toplamak veya zarar vermek değil. Gelen bilgilere göre hackerların, kamera denetimlerinin ne kadar yaygın olduğunu göstermek ve bu sistemlere kolayca sızıldığını kanıtlamak için böyle bir işe giriştikleri belirtiliyor.

Görsel: Alabama, Huntsville'deki Madison County Hapishanesi

Şanghay'daki bir Tesla deposunda çekilen başka bir görüntü, bir montaj hattındaki işçileri gösteriyor. Bilgisayar korsanları, Tesla fabrikalarında ve depolarında 222 kameraya erişim sağladıklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Verkada sözcüsü, "Herhangi bir yetkisiz erişimi önlemek için tüm dahili yönetici hesaplarını devre dışı bıraktık. İç güvenlik ekibimiz ve harici güvenlik firmamız bu sorunun ölçeğini ve kapsamını araştırıyor. Ayrıca olaydan sonra emniyet teşkilatına haber verdik." dedi.

San Francisco merkezli Cloudflare ise yaptığı açıklamada, "Birkaç Cloudflare ofisinde ana giriş noktalarını ve ana caddeleri izleyen Verkada güvenlik kamera sisteminin saldırıya uğradığı konusunda uyarıldık." dedi. Ayrıca şirket, ele geçirilen kameraların devre dışı bırakıldığını ve ofis ağlarından çıkarıldığını söyledi.

Görsel: Şanghay'daki bir Tesla deposu





2016 yılında kurulan Verkada, müşterilerin web üzerinden erişip yönetebilecekleri güvenlik kameraları satıyor.