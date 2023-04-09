Çok hızlı hareket eden süper kütleli kara delik keşfedildi ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya ile Ay arasını 14 dakikada kat edebilecek kadar hızla hareket edebilen yeni bir kara delik keşfettiklerini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Dünya ile Ay arasını 14 dakikada kat edebilecek kadar hızla hareket edebilen yeni bir kara delik keşfetti.

Hubble Uzay Teleskobu tarafından tespit edilen kara deliğin, galaksiler arasında büyük bir hızla dolaştığı belirtildi.

"Görünmez canavar"

"Görünmez bir canavar" şeklinde tanımlanan kara deliğin, Dünya ile Ay arasını 14 dakikada kat edebilecek kadar hızla ilerlediği, 20 milyon Güneşin ağırlığına denk gelecek derecede de süper kütleli olduğu kaydedildi.

Ardında iz bırakıyor

Kara deliğin, ardında, Samanyolu galaksisinin iki katı çapında, daha önce görülmemiş bir şekilde 200 bin ışık yılı uzunluğunda yeni doğmuş yıldızlardan oluşan bir iz bıraktığı ifade edildi.