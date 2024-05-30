Yazar Azra Kohen'den kan donduran çirkin Gazze paylaşımı 7 Ekim'den bu yana İsrail bombaları altında binlerce sivilin can verdiği Gazze'de yaşananların kurgu olduğunu ima eden Azra Kohen, Filistinli annelerin çocuklarını bilerek bombaların altına attığını söyleyerek insanlıktan çıktı.

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ensonhaber.com

Son yüzyıla damga vuran İsrail'in Filistinlilere zulmü, 2023'ün son bölümünde yeniden zirveye çıktı.

İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin başladığı saldırılarda 7 Ekim'den bu yana 40 bine yakın sivili katletti.

Son dönemde Gazze'de sığınılacak tek yer olan Refah Kampı'ndaki çadırları da vurmaya başlayan İsrail, dünyanın gözü önünde resmen soykırım yapıyor.

Dünya genelinde vicdan sahibi her fert ve devlet bu duruma karşı çıkarken kimileri ise İsrail'in yanında saf tutuyor.

Psikoloğum diyerek insanları aldatmıştı

Onlardan biri de içimizden biri, yazar Azra Kohen...

Daha önce yazdığı kitaplar ve kendini diploması olmadığı halde psikolog olarak tanıtmasıyla gündeme gelen Kohen, bu hassas dönemde çirkin bir komplo ile ortaya çıktı.

Filistinlilerin yaşam hakkının olmadığının olmadığını söyleyen Kohen, Gazze'deki çocuk ölümlerinin kurgu olduğunu ima etti.

Filistinlileri, uluslararası kamuoyu oluşturmak için çocuklarını bilerek bombaların altında bıraktığını iddia eden Kohen, insanlık sınırını aştı.

Kohen, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarını bombanın atılacağı yere oturtup..."

"Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten söyledim.

Defalarca. Bir daha söyleyeyim:

Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum!

"Kimse yaşamı hak etmiyor!"

Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum, onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için...

İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı.

Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan, yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"