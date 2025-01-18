AA & Ensonhaber

BİLSEM Müdürü ve biyoloji öğretmeni Mehmet Fidan, Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri İrem Sultan Şahin ve Zeynep Fidan ile birlikte görme engellilere yönelik inovatif bir eğitim materyali geliştirmek amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Ekip, duyma ve dokunma duyularını bir araya getiren özgün bir modelle eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı hedefledi.

Projenin ilk aşamasında, biyoloji derslerinde kullanılabilecek 3 boyutlu hücre modelleri tasarlandı. Devamında ise bir meyve sineğinin anatomisi modüler bir şekilde 3D yazılım teknolojisiyle tasvir edildi. Ekip, geliştirdikleri yazılıma sesli anlatım ekleyerek, görme engelli bireylerin hem dokunsal hem de işitsel yöntemlerle hücre ve anatomi bilgilerini öğrenmesini sağlayan bir eğitim aracı oluşturdu.

Yaklaşık altı ayda tamamlanan "Görme Engelliler İçin Konuşan Hücre Projesi," İzmir Uluslararası İnovasyon, Bilim, Enerji ve Mühendislik Fuarı'nda (IISEEF) büyük bir başarı kazandı. 10 ülkeden 53 projenin yarıştığı etkinlikte birincilik ödülüne layık görülen bu çalışma, Türkiye’nin gururu oldu. Ekip, bu başarı sayesinde Londra’da düzenlenecek ve 80 ülkeden 500 öğrenciyi bir araya getirecek Gençlik Festivali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

AMAÇ, EĞİTİMDE MATERYAL EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK

Mehmet Fidan, görme engelliler arasında eğitim hayatını yarıda bırakma oranının Türkiye’de %60, Avrupa’da ise %20 seviyelerinde olduğuna dikkat çekti. Bu durumu, özellikle eğitim materyallerinin yetersizliğiyle ilişkilendiren Fidan, şunları söyledi:

Bu eksikliği gidermek amacıyla görme engelli öğrencilerimizin öğrenim süreçlerine destek olacak bir model geliştirdik. Hem dokunsal hem de işitsel öğrenmeyi birleştirerek, görme duyusu olmayan öğrencilerimiz için avantaj sağlayacak bir tasarım oluşturduk.

Projenin yalnızca biyoloji ile sınırlı kalmadığını belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

Bu yöntemi fizik, kimya, hatta tarih gibi derslerde de uygulamak mümkün. Projemizi yapay zekâ ile daha da geliştirmeyi ve Engelsiz Yaşam alanında TEKNOFEST’te sunmayı hedefliyoruz. Eğitim materyali için patent başvurumuzu da yaptık.

ÖĞRENCİLER, TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYOR

Proje ekibinden İrem Sultan Şahin, geliştirdikleri 3 boyutlu modelleri 3D yazıcıyla ürettiklerini ve yazılım aşamasını da bizzat üstlendiklerini vurguladı. “Okulumuzda görme engelli bir arkadaşımızın materyal eksikliğiyle karşılaştığını fark ettik. Bu projeyi, onların eğitimine destek olmak için tasarladık” diyen Şahin, Londra’daki festivale katılmanın kendileri için eşsiz bir deneyim olacağını belirtti.

Ekibin diğer üyesi Zeynep Fidan ise, tasarladıkları modelin Türkiye genelinde görme engellilere yönelik eğitim veren okullarda kullanılmasını arzuladıklarını dile getirdi:

İzmir’deki yarışmada İngilizce sunum yaptık ve farklı ülkelerden insanlarla tanıştık. Londra’da Nobel ödüllü bilim insanlarından eğitim alma ve ünlü üniversiteleri ziyaret etme fırsatı bulacağız. Bu tecrübeler, kişisel ve akademik gelişimimize büyük katkı sağlayacak.

Proje ekibi, elde ettikleri başarıyla yalnızca bilimsel bir çalışma ortaya koymakla kalmayıp, eğitimde engelleri aşma yolunda önemli bir farkındalık yaratmayı başardı. Londra’daki festivalde Türkiye’yi temsil edecek olmanın gururunu yaşayan genç bilim insanları, bu alanda daha büyük hedeflere adım atmaya hazırlanıyor.