Counter-Strike 2'den yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısına ulaştı

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Counter-Strike 2, 2023 yılında piyasaya sürülmesinin ardından büyük bir ilgiyle karşılandı ve CS:GO'nun tahtını devraldı.

Aradan geçen zaman içerisinde popülerliğini koruyan oyun, Steam'in en çok oynananlar listesinde zirvedeki yerini korumayı başardı.

Son olarak, oyun tarihine geçecek bir başarıya imza atarak tüm zamanların en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı.

1 MİLYON 824 BİN OYUNCU AYNI ANDA CS2 OYNADI

Counter-Strike 2, dün akşam saatlerinde 1 milyon 824 bin eş zamanlı oyuncuya ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Bu sayı, CS:GO da dahil olmak üzere serinin tüm zamanlardaki en yüksek oyuncu sayısı olarak kayıtlara geçti.

STEAM'DE 4. SIRADA YER ALIYOR

Counter-Strike 2, Steam'in tüm zamanların en yüksek oyuncu sıralamasında ise 4. sırada yer alıyor.

Listenin zirvesinde 3.2 milyon oyuncu ile PUBG, ikinci sırada 2.4 milyon oyuncu ile Black Myth: Wukong ve üçüncü sırada 2.1 milyon oyuncu ile Palworld bulunuyor.

Ancak, Steam dışındaki platformlardaki oyunlar da hesaba katıldığında, 15 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak dünya rekorunu elinde bulunduran Fortnite zirvede yer alıyor.