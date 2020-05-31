Dün akşam fırlatılan Crew Dragon kapsülü istasyona ulaştı

Dün akşam fırlatılan ve içerisinde iki astronotun bulunduğu Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

SpaceX ve NASA, 30 Mayıs akşamı 22:22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot fırlattı.

Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden uzaya doğru yola çıktı.

SpaceX'in yeniden kullanılabilir olarak tasarladığı Falcon 9 roketi ise, Crew Dragon kapsülünü uzay boşluğuna bıraktıktan sonra yeniden Dünya'ya dönerek okyanustaki drone gemisine iniş yaptı.

GÖREV BAŞARILI: KAPSÜL UZAY İSTASYONU'NA ULAŞTI

Yaklaşık 19 saat süren yolculuğun ardından Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı ve başarıyla istasyona kenetlendi.

Bu uzay göreviyle birlikte tarihte ilk kez özel bir şirket (SpaceX), yörüngeye astronot göndermiş oldu.

NASA'NIN 9 YIL SONRAKİ İLK ABD UÇUŞU

SpaceX'in ilk insanlı seferi olan uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana, ABD topraklarından gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.



