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    Dün akşam fırlatılan Crew Dragon kapsülü istasyona ulaştı

    Dün akşam fırlatılan ve içerisinde iki astronotun bulunduğu Crew Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2020 - 17:44
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    Dün akşam fırlatılan Crew Dragon kapsülü istasyona ulaştı

    SpaceX ve NASA, 30 Mayıs akşamı 22:22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot fırlattı.

    Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden  uzaya doğru yola çıktı.

    SpaceX'in yeniden kullanılabilir olarak tasarladığı Falcon 9 roketi ise, Crew Dragon kapsülünü uzay boşluğuna bıraktıktan sonra yeniden Dünya'ya dönerek okyanustaki drone gemisine iniş yaptı.

    GÖREV BAŞARILI: KAPSÜL UZAY İSTASYONU'NA ULAŞTI

    Yaklaşık 19 saat süren yolculuğun ardından Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı ve başarıyla istasyona kenetlendi.

    İSS

    Bu uzay göreviyle birlikte tarihte ilk kez özel bir şirket  (SpaceX), yörüngeye astronot göndermiş oldu.

    NASA'NIN 9 YIL SONRAKİ İLK ABD UÇUŞU

    SpaceX'in ilk insanlı seferi olan uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana, ABD topraklarından gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

     


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