Curiosity keşif aracı, Mars'ta şimdiye kadar görülen en büyük organik molekülleri keşfetti

Haber Merkezi

Mars'ta yaşam arayışında önemli bir adım atıldı. Bilim insanları, NASA'nın Curiosity gezgini tarafından 2013 yılında Mars'ın Gale Krateri'nde bulunan bir kaya örneğinde, şimdiye kadar rastlanan en büyük organik moleküllerin keşfedildiğini duyurdu.

Bu moleküllerin, 3,7 milyar yıl önce Mars'ta var olan bir gölün tortularında saklanan yağ asitlerinin parçalanmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

YAŞAMIN KİMYASAL İZLERİ

Keşfedilen moleküller, alkanlar olarak bilinen ve karbon atomları zincirlerini hidrojen atomlarıyla birleştiren hidrokarbonlar.

Fransa'daki Laboratoire Atmosphères et Observations Spatiales'den astrokimyacı Caroline Freissinet, bu keşfin Mars'ta geçmişte yaşam olup olmadığına dair kimyasal izleri tespit etmenin mümkün olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Curiosity, 2012 yılında 154 kilometre uzunluğundaki Gale Krateri'ne indi. Krater, bir zamanlar eski bir göl tarafından sular altında kalmıştı ve bu da onu geçmişte yaşanabilirlik belirtileri aramak için umut vadeden bir yer haline getiriyordu.

Curiosity, 2013 yılında "Cumberland" lakaplı bir kayadan alınan çamur taşı örneğinde bu molekülleri keşfetti.

ORGANİK MOLEKÜLLERİN ANALİZ EDİLDİ

Organik moleküller, Curiosity'nin Mars'ta Örnek Analizi (SAM) araç takımıyla keşfedildi. Gezici, kaya örneğini delip SAM'e aldı ve burada 1.000 derece Santigrat'a kadar bir fırında pişirildi.

Bu işlem, örnekten salınan gazların ayrıştırılması ve yaşam için hayati önem taşıyan elementlerin (karbon, nitrojen, oksijen, fosfor ve kükürt) tanımlanması için yapıldı.

Freissinet ve ekibi, daha önce Cumberland örneğinde metan ve klor veya kükürt içeren organik moleküllerin keşfine öncülük etmişlerdi. Ancak bu çalışmaya kadar Mars'ta bulunan en büyük organik moleküller yalnızca altı karbon atomu uzunluğundaydı.

Yapılan yeni analizlerde ise dekan (10 karbon atomu ve 22 hidrojen atomu), undekan (11 karbon atomu ve 24 hidrojen atomu) ve dodekan (12 karbon atomu ve 26 hidrojen atomu) gibi daha büyük alkanlar bulundu.

Dodekan, Mars'ta bulunan en büyük alkan olmasına rağmen, Dünya'daki en büyük alkanlarla karşılaştırıldığında hala küçük kalıyor.