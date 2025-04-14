Daha ucuz ve daha hafif bir Apple Vision Pro geliyor

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Genişletilmiş Gerçeklik (XR) pazarı, diğer teknoloji segmentlerine kıyasla hala oldukça niş bir alanda yer alıyor.

Bu nedenle, özel kontrolcüleri ve zengin bir içerik ekosistemi olmayan bir başlığa binlerce dolar harcamaya istekli kullanıcı sayısı sınırlı kaldı.

Ayrıca, mağaza içi deneyimlerde Vision Pro'nun yaklaşık 30 dakikalık kullanımdan sonra bile ağırlığı ve ısınması nedeniyle konfor sorunları yaşattığı gözlemlendi. Bu durum, potansiyel müşterilerin ilk izlenimini olumsuz etkiledi.

APPLE'DAN İKİ YENİ HAMLE: DAHA HAFİF VE UCUZ VISION "AIR" GELİYOR

Apple, bu olumsuz geri bildirimleri dikkate alarak, daha hafif ve daha uygun fiyatlı bir Vision Pro halefi üzerinde yoğunlaşıyor.

Bu yeni modelin Vision Air olarak adlandırılması bekleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için Apple'ın, gereksiz olarak görülen ve maliyeti artıran bazı donanımları cihazdan çıkarabileceği belirtiliyor.

Mevcut modeldeki kullanıcının yüzünü gösteren dış ekran EyeSight ve birinci sınıf alüminyum-cam çerçeve gibi özellikler maliyeti ve ağırlığı artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Bu bileşenler yerine plastik malzeme kullanılması ve gereksiz sensörlerle ekranların çıkarılması, maliyeti ve ağırlığı önemli ölçüde düşürebilir.