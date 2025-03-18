Death Stranding 2 ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı

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Oyun dünyasının efsane isimlerinden Hideo Kojima'nın sevilen oyunu Death Stranding'in devamı niteliğindeki Death Stranding 2: On the Beach, oyun severlerin uzun süredir beklediği bir yapım olarak öne çıkıyor.

Sam isimli ikonik karakterin hikâyesini sürdürecek olan oyun, nihayet ön siparişe açıldı ve Türkiye fiyatı da belli oldu. Death Stranding 2, 26 Haziran 2025'te PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH TÜRKİYE FİYATI

PlayStation Store üzerinden ön siparişe açılan Death Stranding 2: On the Beach'in Türkiye fiyatı şu şekilde:

Standart Sürüm: 2.799 TL

Dijital Deluxe Sürüm: 3.149 TL

OYUN DÜNYASINDA BÜYÜK BEKLENTİ

Hideo Kojima'nın imzasını taşıyan Death Stranding 2: On the Beach, oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

İlk oyunuyla farklı bir deneyim sunan Kojima, devam oyunuyla da oyun severleri şaşırtmaya hazırlanıyor.

Özellikle hikâyesi ve atmosferiyle dikkat çeken oyunun, PlayStation 5'in gücünü kullanarak görsel bir şölen sunması bekleniyor.