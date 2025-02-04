DeepSeek, İtalya'dan sonra Tayvan'da da yasaklandı

Haber Merkezi

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, veri güvenliği ve gizlilik endişeleri nedeniyle Tayvan'da yasaklandı. Tayvan Dijital İşler Bakanlığı, devlet kurumlarının ve kritik altyapı sitelerinin DeepSeek'i kullanmasını engelledi.

DEEPSEEK'E YÖNELİK ENDİŞELER

Tayvan yetkilileri, DeepSeek'in veri toplama yöntemleri ve Çin hükümetiyle olası bağlantıları nedeniyle endişeli.

DeepSeek'in IP adresleri, sohbet kayıtları, dosyalar ve klavye etkinliği gibi kullanıcı verilerini topladığı ve bu verileri Çin sunucularında sakladığı bildiriliyor.

DeepSeek, daha önce İtalya'da da benzer gerekçelerle yasaklanmıştı. Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri de DeepSeek'i inceliyor.

ABD'DEKİ KISITLAMALAR

ABD de DeepSeek'e kısıtlamalar getirdi. Pentagon ve ABD Donanması, DeepSeek'in kullanımını yasakladı.

DeepSeek'in dünya genelindeki geleceği belirsizliğini koruyor. Daha fazla ülkenin DeepSeek'i yasaklaması veya kısıtlamalar getirmesi bekleniyor.