Denizli'de uzayın derinliklerine yolculuk

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde, Türkiye’nin en karanlık gökyüzüne sahip bölgelerinden biri olan Topuklu Yaylası, beşinci kez gökyüzü tutkunlarını ağırladı. Beyağaç Belediyesi öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, GEKA, ADM Elektrik Dağıtım ve Kalebey Yerel Eylem Grubu Derneği’nin desteğiyle düzenlenen ve Prof. Dr. Ethem Derman’ın adını taşıyan Uluslararası Gökyüzü Gözlem Etkinliği, binlerce katılımcıyı buluşturdu.

Yaklaşık 1.700 metre rakıma sahip yaylada gerçekleşen etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgisiyle önceki yıllara göre daha yoğun geçti. Gökyüzü meraklıları, astrofotoğrafçılar ve amatör-profesyonel gökbilimciler, teleskoplarıyla yıldızları, gezegenleri ve diğer gök cisimlerini gözlemleme fırsatı buldu. Aynı zamanda çocuklara yönelik atölyeler ve alanında uzman isimlerin sunumlarıyla bilimsel içerik de sunuldu.

TÜRKİYE'NİN EN KARANLIK GÖKYÜZÜ DEĞERİ

Etkinlik, Topuklu Yaylası’nın "Uluslararası Karanlık Gökyüzü Parkı" statüsünü kazanması yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. SQM cihazlarıyla yapılan ölçümlerde elde edilen 21.80’lik karanlık değeri, Türkiye’de bugüne kadar ölçülen en yüksek değerlerden biri olarak dikkat çekti.

"GÖKYÜZÜNE BAKMAK, RUHUNUZU HAFİFLETİR"

Prof. Dr. Ethem Derman, “Topuklu Yaylası’nda size sadece karanlık vadediyoruz. Bu karanlık, yıldızları, bulutsuları çıplak gözle görmenizi sağlıyor. Gökyüzüne bakmak ruhunuzu hafifletir, sizi gündelik dertlerden uzaklaştırır” sözleriyle etkinliğin ruhunu özetledi.

TOPUKLU YAYLASI, GELECEK NESİLLERE BIRAKILACAK

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ise, Topuklu Yaylası’nın gelecek nesillere bırakılması gereken bir değer olduğunu vurguladı:

Bu bölgeye özel şirketlerin göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Burası atalarımızdan kalan bir miras ve Astro Bilim için halka açık bir alan olarak kalacak. Türkiye’nin ilk Uluslararası Gökyüzü Gözlem Parkı unvanını almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Etkinlik, bilimi halkla buluşturarak, bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artırırken, Beyağaç’ın sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı sağladı.