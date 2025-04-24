Deprem sırasında telefonunuzda mutlaka bulunması gereken 5 mobil uygulama

Haber Merkezi

Defalarca hatırlatıldığı gibi Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunan ve sık sık deprem gerçeğiyle yüzleşen bir ülke.

Yaşanan depremlerin bazıları hissedilmeyecek kadar küçük olsa da büyük sarsıntılara karşı hazırlıklı olmak ve en hızlı şekilde bilgi almak hayati önem taşıyor.

Ülkemizde AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar anlık deprem tespiti yapıp bu bilgileri paylaşsa da mobil uygulamalar sayesinde bu bilgilere anlık bildirimlerle ulaşmak mümkün olabiliyor.

App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilen ve iOS ile Android cihazlarda çalışan bu deprem uygulamaları, genellikle devlet kurumlarından alınan resmi verileri kullanarak kullanıcılara hızlı bildirimler gönderiyor.

Amaç, paniğe kapılmadan en doğru bilgiye en erken şekilde ulaşmanızı sağlamak. İşte her cihazda bulunması önerilen bazı uygulamalar:

1. GOOGLE ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ

Aslında bu bir uygulama değil. Android telefonlarda yerleşik olarak gelen bir özellik. Ama manuel olarak açmanız gerekiyor.

Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonların içindeki ivmeölçerleri kullanır. Binlerce, hatta milyonlarca Android telefondan gelen sarsıntı sinyalleri anlık olarak Google'a gönderilir ve saniyeler içinde analiz edilir.

Eğer aynı anda birçok cihazdan sarsıntı bildirimi gelirse, sistem bunun bir deprem olduğunu algılar ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki kullanıcılara bildirim gönderir.

Bu sistem, Türkiye'de 2023 yılından beri aktif olarak çalışmaktadır ve kullanılabilmesi için Android 5.0 veya üzeri bir telefon, açık konum servisi (GPS) ve aktif internet bağlantısı gereklidir.

2- AKUT GÜVENDEYİM

AKUT tarafından desteklenen Güvendeyim uygulaması, deprem tespiti yapmaz ancak afet durumunda tek tuşla belirlediğiniz kişilere güvende olduğunuzu SMS ile bildirmenizi sağlar.

Bu SMS’in gönderilmesi için tek yapmanız gereken, daha önce bu numarayı kaydetmiş olmanız ve uygulamadaki butona basmak.

3. eAFAD

eAFAD, afet yönetiminde en yetkili kurum olan AFAD’ın, afet risk planlama, hazırlık, müdahale ve iyileştirme adamlarında uçtan uca çözüm sunması için geliştirilen mobil uygulamasıdır.

Mobil uygulamada barınma alanlarının gösterilmesinden, deprem sonrasında yıkılan binaların hasar tespit işlemlerine kadar birçok doğal afet senaryosuna çözüm sunulmuştur.

Çadır alanlarının kurulması ve mağdurlarla eşleştirilmesi, sel, taşkın, yoğun kar yağışı gibi durumlar için acil araç talep işlemlerinin gerçekleştirildiği modüller, eAFAD içerisinde yer alıyor.

4. TİTREŞİM ÖLÇER

Anlık deprem tespiti mobil uygulamaları arasında Titreşim Ölçer, anlık takip yapabilen bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Herhangi bir merkezden sismik veri almayan uygulama, sismik hareketleri kendisi ölçüyor. Uygulama, farklı kullanıcılardan elde ettiği verileri birleştirerek raporlayan özel bir sisteme de sahip.

5. DEPREM BİLGİ SİSTEMİ 3.0

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Deprem Bilgi Sistemi 3.0 mobil uygulaması, kullanıcılarına meydana gelen depremlerle ilgili kapsamlı bilgiler sunuyor.

Ayrıca, depremi hisseden kişilerin yaşadıkları şiddeti paylaşarak bilimsel araştırmalara katkı sağlamalarına da olanak tanıyor.

Ancak uygulamanın mevcut sürümünde bazı eksiklikler ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen problemler bulunuyor. Bu nedenle, uygulamanın daha işlevsel ve kullanıcı dostu bir hale getirilmesi büyük önem taşıyor.