TÜRKPATENT’ten saat tasarımına teşvik: Ödüllü yarışma başvuruları başladı

Türkiye’de tasarım ve fikri mülkiyet bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Patent ve Marka Kurumu, bu kez saat tasarımı alanında dikkat çeken bir yarışmaya imza attı. Farklı kategorilerde düzenlenen yarışma, hem genç yetenekleri keşfetmeyi hem de özgün tasarımları ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET GÜNÜ KAPSAMINDA

Yarışma, 26 Nisan’da kutlanan Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında hayata geçirildi. Kurumdan edinilen bilgilere göre organizasyon, tasarım odaklı düşüncenin yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

AMAÇ: YENİLİKÇİ VE ÜRETİLEBİLİR TASARIMLAR

Saat Tasarım Yarışması ile zaman kavramının kültürel ve teknolojik dönüşümünden ilham alan özgün projelerin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Katılımcılardan, estetik değer ile teknik uygulanabilirliği bir araya getiren, üretilebilir ve yenilikçi tasarımlar geliştirmeleri bekleniyor.

Ayrıca yarışma, geleneksel saatçilik anlayışının modern teknoloji ve tasarım yaklaşımlarıyla buluşturulmasını da teşvik ediyor.

ÜÇ KATEGORİDE YARIŞMA

Yarışma; lise, üniversite ve serbest olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Katılımcıların her başvuruda üç farklı tasarım sunmaları gerekiyor:

Erkek kol saati,

Kadın kol saati,

Masa saati.

Bu şart, tasarımcıların farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmesini amaçlıyor.

ÖDÜLLER DİKKAT ÇEKİYOR

Her kategoride dereceye giren tasarımcılara önemli miktarda para ödülü verilecek.

Lise kategorisi: Birinci 50 bin TL’den başlayarak beşinciye kadar ödüller

Üniversite kategorisi: Birinci 75 bin TL, beşinciye kadar kademeli ödüller

Serbest kategori: Birinciye 100 bin TL, beşinciye kadar çeşitli ödüller

Bunun yanı sıra ticarileşme potansiyeli taşıyan projelere ek destekler sağlanarak tasarımların üretim sürecine kazandırılması planlanıyor.

SON BAŞVURU 30 HAZİRAN

Yarışmaya katılmak isteyenler, 30 Haziran’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecek. Detaylı bilgilere TÜRKPATENT’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Yarışma, özellikle tasarım alanına ilgi duyan gençler için önemli bir fırsat sunarken, Türkiye’de özgün ürün geliştirme ve markalaşma süreçlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.