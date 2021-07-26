Discord'daki zararlı yazılımların sayısı 140 kat arttı

Son iki ay içerisinde Discord'daki zararlı yazılımlar, 2020'nin aynı dönemine göre tam 140 kat arttı. Söz konusu yazılımların birçoğu platformdan kaldırıldı.

Video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim programı olan Discord, ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürülmüştü.

O tarihten bu yana oyun sektörünün gelişmesi ve oyuncu sayısının artması, Discord'un da kullanıcı sayısının hızla yükselmesini sağladı. Ancak bu durum, kötü niyetli kişileri de harekete geçirdi.

ZARARLI YAZILIMLAR 140 KAT ARTTI

Siber güvelik firması Sophos tarafından hazırlanan bir rapora göre, Discord üzerinde son iki ay içerisinde 2020'nin aynı dönemine göre tam 140 kat fazla zararlı yazılım tespit edildi ve engellendi.

Raporun yazarları Sean Gallagher ve Andrew Brandt, 2021’nin ikinci çeyreğinde kullanıcıları zararlı yazılımlara yönlendiren 17 bin benzersiz bağlantının tespit edildiğini söyledi.

Tespit edilen zararlı azılımlar arasında Android platformunu hedef alan, reklama tıklayınca çalışan, bankacılık Trojan’leri ve saldırganlara herhangi bir ödeme yöntemi sunmayan, süresi geçmiş fidye yazılımları da yer alıyor.

Bu yazılımlardan bir tanesinin, düzinelerce güvenlik aracını ve Windows’un dâhili koruma özelliklerini devre dışı bıraktığı da tespit edildi.