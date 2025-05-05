Diyarbakır'da BİLSEM öğrencilerinden yenilikçi projeler

İHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, geliştirdikleri projeleri 5-7 Mayıs tarihleri arasında Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen bilim fuarında sergilemeye başladı. Toplamda 18 özgün projenin yer aldığı fuar, öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

HİBRİT SİSTEMLER, AKILLI SERALAR

Fuarda öğrenciler, stantlarının başında projelerini detaylı biçimde tanıtarak hem bilgilendirdi hem de bilimsel merak uyandırdı. Sergilenen projeler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılarak geliştirilen hibrit sistemler, akıllı sera teknolojileri ve sosyal-kültürel temalı çalışmalar dikkat çekti.

Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe öğretmeni ve proje sorumlusu Fatih Kamçı, serginin TÜBİTAK 4006 kapsamında hayata geçirildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

Öğrencilerimiz kendi ilgi alanları doğrultusunda projeler geliştirerek bilimsel üretime katkı sundular. Rüzgâr ve güneş enerjisiyle çalışan hibrit sistemlerden, tarım teknolojileri ve kültürel yapıya odaklanan projelere kadar çok çeşitli çalışmalar yer alıyor. TÜBİTAK’tan hibe desteği alan bu fuarımız üç gün boyunca 10.00 ile 15.30 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

TÜBİTAK PROJELERİYLE ÖZGÜN FİKİRLER GELİŞTİRİYORLAR

Projeye rehberlik eden sınıf öğretmenlerinden Necmettin Berk Hamdi ise, hazırlık sürecine dair şunları aktardı:

Öğrencilerimizle yıl boyunca düzenli çalışmalar yürüttük. TÜBİTAK projeleri nasıl hazırlanır, bilimsel yöntemlerle araştırma nasıl yapılır gibi konuları birlikte adım adım işledik. Ortaya çıkan çalışmaların her biri kendi içinde özgün fikirler ve materyaller içeriyor.

Etkinliğe katılan veliler de memnuniyetlerini dile getirdi. Velilerden Nursel Yuvacı, çocuğunun okul sürecinde teknoloji bağımlılığından uzaklaştığını belirterek, “Sosyalleşmesi açısından okulun sağladığı bu tür etkinliklerden çok memnunum. Çocuğum birçok farklı alanda kendini geliştirme imkânı buldu” dedi.