Doğum oranı düşen Japonya, flört uygulamalarından yardım alacak

Son yıllarda oldukça düşen doğum oranlarını yeniden artırmak isteyen Japonya, çareyi yapay zeka destekli arkadaş ve eş bulma uygulamalarında buldu.

Japonya, son zamanlarda doğum oranlarını yeniden artırmanın yollarını arıyor. Önümüzdeki 80 yıl içinde nüfusunun yarısını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan ülkede, geçen yıl 864 bin bebek doğarken, bu şimdiye kadarki en düşük sayı olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu gittikçe yaşlanan ülke, çareyi yapay zeka destekli arkadaşlık ve eş bulma uygulamalarında buldu. Japonya hükümeti, söz konusu uygulamalar için 2021’de yerel yönetimlere 19 milyon dolarlık kaynak aktaracak.

Ülkedeki 47 vilayetin yaklaşık yarısı, söz konusu flört uygulamalarına zaten sahip. Ancak bu uygulamaların çoğu, kişilerin hobileri veya nelerle ilgilendikleri gibi bilgileri analiz etmek için standart formlar kullanıyor.

DOĞRU KİŞİYİ YAPAY ZEKA BULACAK

Ancak teşvik edilen yeni uygulamalar, yapay zeka sayesinde kullanıcıların en doğru kişiyi bulmalarını sağlayacak.

Öte yandan ülkedeki bazı vilayetler, yapay zeka kullanan sistemlerini halıhazırda tanıttı. Yerel yönetimler, kullanıcıların gönderdiği bilgileri daha gelişmiş şekilde analiz edip, daha başarılı sonuçlar elde etmeyi umuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir hükümet yetkilisi, "Bu desteğin, ülkenin doğum oranlarındaki düşüşü tersine çevireceğini umuyoruz." dedi.

JAPONYA ALARM VERİYOR

Japonya'nın 2017'de 128 milyon olan nüfusunun, 2100 yılına kadar 53 milyonun altına ineceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl, bir önceki yıla göre 54 bin daha az bebek doğdu. Ülkede dört yıldır her sene bir milyondan daha az bebek doğuyor.

Japonya'daki ölüm oranı da savaş sonrası dönemde rekor kırdı. Geçen yıl ülkede 1 milyon 376 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.