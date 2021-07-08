Dolandırıcılar, sahte Starlink İran web sitesiyle Bitcoin avına çıktı

SpaceX'in uydudan internet projesi Starlink için sahte bir internet sitesi kuran dolandırıcılar, kullanıcılardan Bitcoin topluyor.

Dünyanın ulaşılamayan her yerine internet hizmeti götürmek için yeni Starlink uydularını yörüngeye gönderen SpaceX, şimdiden birçok ülkede hizmetini erişime açtı.

Şirket, yıl sonuna kadar tüm ülkeleri kapsama altına almak isterken, bunu fırsata çeviren dolandırıcılar da var.

İran'da kurdukları bir internet sitesi üzerinden Starlink aboneliği satmaya çalışan dolandırıcılar, dikkatli kullanıcılar tarafından fark edildi.

UCUZA SATIYORLAR

Ödemeyi Bitcoin üzerinden kabul eden dolandırıcılar, normal fiyatı 499 dolar olan Starlink kurulum bedelini 249 dolardan satarak müşteri toplamaya çalışıyor.

Şu anda SpaceX, yalnızca Starlink resmi internet sitesi üzerinden başvuru kabul ediliyor. Ancak kötü niyetli kişiler, "www.starlinkiran.com" üzerinden İranlı vatandaşlara hizmet satmaya devam ediyor.

SİTE HALA AKTİF

İranlı tüketicileri hedef alan dolandırıcılık amaçlı internet sitesi, hala aktif durumda. Öte yandan İranlıların, dolandırıcılara ne kadarlık Bitcoin kaptırdığı henüz bilinmiyor.



SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, yalnızca "www.starlink.com" üzerinden hizmet veriyor. Bu nedenle ülkemizdeki kullanıcıların da aynı tasarımı kullanan farklı sitelere karşı dikkatli olmaları gerekiyor.