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    Donald Trump, Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC'i yasakladı

    ABD yönetimi, Çin'in en büyük yonga üreticisi olan "Semiconductor Manufacturing International Corporation" (SMIC) şirketini kara listeye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 14:41
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    Donald Trump, Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC'i yasakladı

    ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, ABD ve Google tarafından çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ve şirketin Amerikan şirketleriyle iş yapması engellenmişti.

    Geçtiğimiz günlerde, Donald Trump yönetiminin benzer bir kararı Çin'in en büyük yonga üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) şirketine de uygulayabileceğini sizlerle paylaşmıştık.

    TRUMP, SMIC ŞİRKETİNİ YASAKLADI

    Donald Trump, yapılan görüşmeler sonucunda  Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC şirketini kara listeye aldı. Kararın gerekçesi ise SMIC'in Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddiaları.

    Söz konusu yasaklama kararının ardından, ABD hükumetinden özel izin almayan hiçbir ABD şirketi, artık SMIC ile iş yapamayacak.

    smic

    SMIC AÇIKLAMA YAPTI

    SMIC, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin ordusuyla hiçbir ilişkisinin olmadığını ve herhangi bir askeri üretim yapmadıkları vurgulandı.

    Instagram: @eshteknoloji

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