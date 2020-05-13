Donald Trump, Twitter'dan Elon Musk'a destek verdi

Tesla'nın yeniden üretime başlaması için Donald Trump, Elon Musk'a destek tweet'i attı.

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk; Kaliforniya eyaletinin, Tesla fabrikasının açılmasına koronavirüs önlemleri nedeniyle izin vermemesi yüzünden oldukça öfkeli.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; Tesla'nın, koronavirüs yasağına rağmen tekrar elektrikli otomobil üretimine başlayacağını duyurmuştu.

Musk, paylaştığı tweet'te, ''Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Eğer biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum.'' demişti.

TRUMP, TWITTER'DAN DESTEK VERDİ

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Tesla ve Elon Musk'a destek verdi. Trump, ''Kaliforniya eyaleti Tesla ve Elon Musk'ın fabrikayı açmasına ŞİMDİ izin vermeli. Bu, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilir.'' ifadelerini kullandı.

Elon Musk ise Trump'ın bu tweet'ine ''Teşekkür ederim!'' yanıtını verdi.

Tesla'nın, yasakları çiğnemesi halinde nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacağı ise şimdilik bilinmiyor.