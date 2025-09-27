Doodle yaptı: Google, 27 yaşında! İlk logosuna bakın...

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, 27. yaşında...

Google, 27. doğum gününü kutlamak için 1998’de kullandığı ilk logosunu yeniden kullanıcıların karşısına çıkardı.

Bu tasarım, milyonlara nostaljik hisler yaşattı.

Gören kullanıcılar, "Google ne zaman kuruldu", "Google’ın sahibi kim?" gibi soruların yanıtını merak etti.

İşte, Google hakkında bilgiler...

GOOGLE'IN KURULUŞU

Google'ın temelleri, 1996 yılında Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan iki öğrenci, Larry Page ve Sergey Brin, tarafından atıldı.

İkili, “Backrub” adını verdikleri bir arama motoru projesi geliştirdi. Bu sistem, web sayfalarının birbirine verdiği bağlantıları (linkleri) analiz ederek sıralama yapıyordu.

1997’de “Google” ismi seçildi. Bu isim, matematikte çok büyük bir sayı olan “googol” (1’in ardından 100 sıfır) kelimesinden esinlenilmiştir.

4 Eylül 1998'de, Kaliforniya’da bir garajda Google Inc. resmen kuruldu.

İlk olarak bir arama motoru olarak başlayan Google, zamanla Android, YouTube, Gmail, Google Maps gibi birçok ürün ve servisi de bünyesine kattı.

GOOGLE 27. YAŞ DOODLE'I

Doğum günü doodle’ında, Google’ın 1998’deki ilk logosuna da yer verildi.

Tasarım, hem nostaljik bir geri dönüş hem de şirketin bugünkü yapay zekâ teknolojilerine uzanan yolculuğuna vurgu yaptı.