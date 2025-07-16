Dünya büyüklüğündeki bu ötegezegen yakında ateşli bir ölümle karşılaşacak

Bilim insanları, kendi yıldızının etrafında bir "ölüm sarmalında" hareket eden, Dünya büyüklüğünde yeni bir ötegezegen olan TOI-2431 b'yi tespit etti.

Gezegen, yıldızına o kadar yakın ki bir turunu sadece beş saat 22 dakikada tamamlıyor ve yüzey sıcaklığının 1.700 santigrat dereceyi aştığı tahmin ediliyor.

YOĞUN, ŞEKLİ BOZULMUŞ BİR LAV DÜNYASI

TOI-2431 b, Dünya'nın 6,2 katı ağırlığında olmasına rağmen sadece 1,5 katı büyüklüğünde, bu da onun son derece yoğun bir gezegen olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, gezegenin bir zamanlar daha büyük olduğunu ancak yoğun yıldız radyasyonu nedeniyle atmosferini kaybedip kayalık çekirdeğine kadar soyulduğunu ve bir lav dünyasına dönüştüğünü düşünüyor.

YOK OLUŞ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yıldızıyla arasındaki gelgitsel etkileşimler, gezegenin yörünge enerjisini kaybetmesine ve yavaş yavaş yıldızına doğru bir sarmal çizerek yaklaşmasına neden oluyor.

Bilim insanları, TOI-2431 b'nin mevcut yörüngesinin Roche sınırına (parçalanacağı nokta) tehlikeli derecede yakın olduğunu ve yaklaşık 31 milyon yıl içinde tamamen yok olacağını tahmin ediyor.