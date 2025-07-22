Dünya çapındaki PC sevkiyatları yüzde 7 arttı: İşte en çok satan markalar

Araştırma şirketi Canalys'in son verilerine göre, küresel PC sevkiyatları 2025 yılının ikinci çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 7,4 artarak 67,6 milyon adede ulaştı.

Bu artışın arkasındaki ana itici güç, bu yılın ekim ayında desteği sona erecek olan Windows 10 işletim sisteminden kaynaklanan ticari yenileme dalgası oldu.

PAZARIN LİDERİ DEĞİŞMEDİ: LENOVO ZİRVEDE

Lenovo, yüzde 15,2'lik bir artış ve 17 milyon adet sevkiyatla pazar liderliğini korudu.

Onu 14,1 milyon adetle HP takip ederken, Dell sevkiyatlarında küçük bir düşüş yaşadı. Listenin en dikkat çekenleri ise yüzde 21,3 büyüyen Apple ve yüzde 18,4 büyüyen Asus oldu.

TİCARİ YENİLEME SATIŞLARI ARTIRDI

Pazarı hareketlendiren ana faktör, Windows 10 desteğinin sona ermesiyle şirketlerin bilgisayarlarını yenileme zorunluluğu oldu.

Buna karşılık, ekonomik belirsizlikler nedeniyle bireysel tüketici talebinin zayıf kaldığı ve ertelenen satın alımların 2026'da bir canlanma yaratabileceği belirtiliyor.