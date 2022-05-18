Petrol
112.1
0.15%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
473.000
-1.90%
BTXN Coin
15.27
0.00%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Dünya genelinde okyanus sıcaklıkları rekor kırdı

    Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle okyanusların geçen yıl en sıcak ve asidik seviyelere ulaştığını duyurdu.
    • 18.05.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünya genelinde okyanus sıcaklıkları rekor kırdı

    Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

    Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenenlerin başında ise okyanuslar geliyor.

    Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle 2035'te ilk kez Arktik Okyanusu'nun yaz aylarında tamamen buzsuz olabileceği konusunda uyarmıştı.

    Okyanuslarda sıcaklık rekoru

    Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO),  okyanusların geçen yıl en sıcak ve asidik seviyelere ulaştığını açıkladı.

    WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “İklimimiz gözlerimizin önünde değişiyor. İnsan kaynaklı sera gazları tarafından hapsedilen ısı, gelecek nesillerin daha sıcak bir gezegende yaşamasına neden olacak." dedi.

    Dünya genelinde okyanus sıcaklıkları rekor kırdı #1

    Reuters’ta yer alan habere göre, yayınlanan yeni rapor, insanlığın sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltması gerektiği konusunda uyaran son BM iklim değerlendirmesi sonrasında geldi.

    WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, koronavirüs salgını ve Ukrayna savaşı gibi konuların sıkça gündeme geldiğini, ancak iklim krizini anlatan yayınların yetersiz olduğunu savundu.


    İlginizi Çekebilir

    Yaşam ihtimali olan bölgeye yaklaştı
    Teknoloji

    Yaşam ihtimali olan bölgeye yaklaştı

    'Rusya, doğudaki mevzileri güçlendiriyor'
    Dünya

    'Rusya, doğudaki mevzileri güçlendiriyor'

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!
    Milyoner Olan Türkler

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!

    Görüş Bildir