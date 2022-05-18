Dünya genelinde okyanus sıcaklıkları rekor kırdı

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle okyanusların geçen yıl en sıcak ve asidik seviyelere ulaştığını duyurdu.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenenlerin başında ise okyanuslar geliyor.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle 2035'te ilk kez Arktik Okyanusu'nun yaz aylarında tamamen buzsuz olabileceği konusunda uyarmıştı.

Okyanuslarda sıcaklık rekoru

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), okyanusların geçen yıl en sıcak ve asidik seviyelere ulaştığını açıkladı.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “İklimimiz gözlerimizin önünde değişiyor. İnsan kaynaklı sera gazları tarafından hapsedilen ısı, gelecek nesillerin daha sıcak bir gezegende yaşamasına neden olacak." dedi.

Reuters’ta yer alan habere göre, yayınlanan yeni rapor, insanlığın sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltması gerektiği konusunda uyaran son BM iklim değerlendirmesi sonrasında geldi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, koronavirüs salgını ve Ukrayna savaşı gibi konuların sıkça gündeme geldiğini, ancak iklim krizini anlatan yayınların yetersiz olduğunu savundu.