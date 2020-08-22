Dünya nüfusunun yüzde 40'ı video oyunu oynuyor

Yeni bir araştırmaya göre, dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor. Ayrıca cep telefonlarından oyun oynayan kişi sayısı, toplam rakamın neredeyse yarısını oluşturuyor.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve akıllı telefon kullanımının artması, video oyunlarına olan ilgiyi bir hayli artırdı.

DFC Intelligence tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor. Bu da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor.



Başka bir deyişle dünya üzerinde yaşayan her 10 kişiden 4'ü video oyunları oynamayı tercih ediyor.

Aynı rapora göre sadece cep telefonlarından oyun oynayan kişi sayısı toplam rakamın neredeyse yarısını oluşturuyor.





Bilgisayar oyuncularının sayısının ise mobil oyunculara yaklaştığı ve 1.5 milyar rakamına ulaştığı görülüyor. Konsol tarafına baktığımızda ise oyuncu sayısının 250 milyona yaklaştığını görüyoruz.

KONSOLDA HARCAMA MİKTARI DAHA FAZLA

Araştırmada, konsol kullanıcı sayısının mobil ve PC kullanıcılarının daha gerisinde olmasına rağmen diğer alanlardakilere kıyasla daha fazla harcama yaptığı bilgisine yer verildi.