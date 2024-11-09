Dünya'dan 23 milyar km uzakta: NASA, Voyager-1'den yeniden mesaj aldı

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1977 yılında, ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2, şimdiye kadar Dünya'dan en uzağa yolculuk yapan uydular olarak tarihe geçmişti.

Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için tasarlanan Voyager araçlarının 5 yıl dayanması hedefleniyordu. Araçlar, planları fazlasıyla aşarak yaklaşık 45 yıldır uzayda yolculuk yapıyor.

Voyager 1 uzay aracı, geçtiğimiz günlerde iletişimde yaşanan bir aksaklığın ardından tekrar görev ekibiyle bağlantı kurdu.

SORUNUN KAYNAPI BULUNDU

Voyager 1, iki radyo vericisinden birini kapattığında Dünya ile bağlantısı kesilmişti. NASA'nın açıklamasına göre, sorunun kaynağı uzay aracının arıza koruma sistemi.

Bu sistem, Voyager 1'de bir sorun tespit ettiğinde otomatik olarak devreye girerek gerekli olmayan sistemleri kapatıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.

16 Ekim'de görev ekibi, uzay aracının ısıtıcılarından birini açma komutu gönderdi. Ancak bu komut, beklenmedik bir şekilde arıza koruma sistemini tetikledi ve X-band radyo vericisinin veri gönderme hızını düşürdü.

Bu durum, Dünya'daki Derin Uzay Ağı'nın Voyager 1'in sinyallerini algılamasını zorlaştırdı.

Mühendisler, sinyali güçlendirmek için çalışırken 19 Ekim'de iletişim tamamen kesildi. Arıza koruma sisteminin tekrar devreye girdiği ve X-band vericisini kapatarak S-band vericisine geçtiği tahmin ediliyor.

S-band vericisi daha az güç tüketiyor, ancak Voyager 1 bu vericiyi 1981 yılından beri kullanmıyordu.

Neyse ki, Derin Uzay Ağı'ndaki mühendisler S-band sinyallerini algılamayı başardı. 22 Ekim'de S-band vericisine gönderilen bir komutla Voyager 1'in hala çalıştığı doğrulandı.

ÇALIŞMA HAFTALAR SÜREBİLİR

NASA, arıza koruma sistemini neyin tetiklediğini ve Voyager 1'i normal operasyonlarına nasıl döndüreceğini araştırıyor. Bu sürecin günler hatta haftalar sürebileceği belirtiliyor.