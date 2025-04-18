Dünyanın 8.000 mAh bataryaya sahip ilk akıllı telefonu tanıtıldı

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde sızdırılan 8.000 mAh bataryalı telefon iddiaları, Honor'un yeni tanıtımıyla gerçeğe dönüştü.

Honor, Honor Power adını verdiği bu yeni akıllı telefonuyla orta segmentte dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Şirket, bu modelle diğer cep telefonu üreticilerine, cihazın boyutunu artırmadan veya kalınlaştırmadan devasa bir bataryayı nasıl sığdırabileceklerini gösteriyor.

HONOR POWER'IN BATARYA GÜCÜ SINIRLARI ZORLUYOR

İlginç bir bilgi olarak, Honor Power'ın 8.000 mAh'lik bataryası, Apple'ın iPad Air 11 (2025) modelinin bataryasından bile daha büyük.

Honor'un açıklamasına göre, bu güçlü batarya ile kullanıcılar 25 saate kadar video izleyebilir, 23 saate kadar TikTok'ta gezinebilir, 23 saate kadar internette dolaşabilir veya 14 saate kadar oyun oynayabilir.

Ancak, bu devasa bataryanın tek dezavantajı, yalnızca 66W hızlı şarj desteği sunması. Bu özellik, Galaxy S24'ün hızlı şarj teknolojisinden daha hızlı olsa da Honor Power'ın pilinin neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğu düşünüldüğünde yeterli olmayabilir.

HONOR POWER'IN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Honor Power, devasa bataryasının yanı sıra diğer özellikleri açısından da orta segmentte iddialı bir duruş sergiliyor.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama ile donatılmış durumda.

Ayrıca, 120 Hz yenileme hızı, 1.224 x 2.700 piksel çözünürlük, 4.000 nit'e kadar parlaklık ve 10 bit renk derinliğine sahip 6,78 inç OLED mikro dörtlü kavisli ekran gibi üst düzey özelliklere sahip.

KAMERA VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Kamera tarafında, Honor Power, orta segment bir telefon için oldukça sade bir kurulum sunuyor. Cihazda çift kamera (50 megapiksel ana ve 5 megapiksel ultra geniş) ve 16 megapiksel ön kamera bulunuyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Honor Power, şu an için yalnızca Çin'de ön siparişe açılmış durumda. Ancak Honor'un bu modeli çok yakında diğer bölgelerde de satışa sunması bekleniyor.

Telefon, Phantom Night Black, Desert Gold ve Snow White olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor ve fiyatı 270 dolardan başlıyor.