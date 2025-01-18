Dünyanın dönüş hızı yavaşlıyor: İşte bu durumun olası etkileri

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2021 yılında yapılan bir araştırma, Dünya'nın dönüş hızının yavaşlamasının atmosferdeki oksijen miktarını nasıl etkilediğini ortaya koymuştu.

Mavi-yeşil alglerin (siyanobakteriler) fotosentez yoluyla oksijen üretmesi, Dünya'nın dönüş hızıyla yakından ilişkili.

DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜ NEDEN YAVAŞLIYOR

Dünya'nın dönüş hızı, Ay'ın kütleçekim kuvveti nedeniyle giderek yavaşlıyor. Bu da günlerin uzamasına neden oluyor.

1.4 milyar yıl önce günlerin sadece 18 saat olduğu, 70 milyon yıl önce ise bugünden yarım saat daha kısa olduğu tahmin ediliyor.

BÜYÜK OKSİDASYON OLAYI

Yaklaşık 2.4 milyar yıl önce, siyanobakterilerin fotosentez yoluyla atmosferdeki oksijen miktarını önemli ölçüde artırdığı Büyük Oksidasyon Olayı yaşandı. Bu olay, Dünya'daki yaşamın evrimi için kritik bir dönüm noktası oldu.

Siyanobakteriler, fotosentez yapabilmek için güneş ışığına ihtiyaç duyar. Günlerin uzaması, siyanobakterilerin daha fazla güneş ışığı almasını ve daha fazla oksijen üretmesini sağlıyor.

HURON GÖLÜ'NDEKİ KEŞİF

Huron Gölü'ndeki Orta Ada Çöküntüsü'nde yapılan araştırmalar, Büyük Oksidasyon Olayı'na benzer bir sürecin yaşandığını gösteriyor.

Göl tabanındaki mikrobiyal matlarda mor siyanobakteriler ve beyaz kükürt metabolize eden mikroplar bir arada bulunuyor. Güneş ışığına bağlı olarak bu mikropların yer değiştirmesi, oksijen üretimini etkiliyor.

DÖNÜŞ HIZI VE OKSİJEN ÜRETİMİ

Araştırmacılar, Dünya'nın dönüş hızının oksijen üretimi üzerindeki etkisini modelleme çalışmalarıyla ortaya koydu.

Günlerin uzamasıyla birlikte oksijen üretiminin arttığı ve hem Büyük Oksidasyon Olayı'nın hem de Neoproterozoyik Oksijenasyon Olayı'nın bu şekilde tetiklendiği düşünülüyor.

Michigan Üniversitesi'nden mikrobiyolog Gregory Dick, "Araştırmamız, Dünya'nın dönüş hızının, yani gün uzunluğunun, Dünya'nın oksijenlenme düzeni ve zamanlaması üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini öne sürüyor." dedi.

Almanya'daki Max Planck Deniz Mikrobiyolojisi Enstitüsü'nden jeomikrobiyolog Judith Klatt ise, "Mikroplar arasındaki rekabetin, erken Dünya'da oksijen üretiminin gecikmesine katkıda bulunmuş olması mümkün." şeklinde konuştu.

Bu çalışma, Dünya'nın dönüş hızı ile oksijen üretimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu gösteriyor.