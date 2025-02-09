Dünyanın en büyük buz dağı parçalanmaya başladı

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Dünyanın en büyük buz dağı olan A23a, parçalanmaya başladı. 1986 yılında Antarktika'dan kopan ve 2020 yılında hareket etmeye başlayan A23a, Güney Georgia adasına doğru ilerlerken parçalanıyor.

İngiliz Antarktika Araştırmaları'ndan Andrew Meijers, buz dağının yaklaşık 19 kilometre uzunluğunda bir parçasının koptuğunu açıkladı.

80 kilometrekarelik bu devasa parçanın kopması, A23a'nın tamamen parçalanmasının başlangıcı olabilir.

GİRDAPTAN KURTULMUŞTU

A23a, 2024 yılında Güney Atlas Okyanusu'nda bir girdaba kapılarak hareketsiz kalmıştı. Girdaptan kurtulan A23a, Antarktika'nın kuzeyine doğru hızla ilerlemeye başlamıştı.

SICAK SULARA GİRDİ

Güney yarımkürede yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte okyanus suları ısınmaya başladı. Sıcak sulara giren A23a, hızla erimeye ve parçalanmaya başladı.

Meijers, A23a'nın birkaç hafta içinde tamamen parçalanabileceğini söyledi. Geçmişte diğer büyük buzdağlarının benzer şekilde parçalandığı biliniyor.

YABAN HAYATI İÇİN TEHLİKE

A23a'nın parçalanması, yaban hayatı için de tehdit oluşturuyor. Foklar ve penguenler için önemli bir beslenme alanı olan Güney Georgia adasına yaklaşan A23a, buradaki ekosistemi olumsuz etkileyebilir.

Meijers, A23a'nın tamamen parçalanması durumunda yaban hayatı için daha az tehlike oluşturacağını belirtti.