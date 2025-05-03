Dünyanın en büyük elektrikli feribotu denize indi

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Yüzde 100 batarya ile çalışan dünyanın en büyük gemisi, Tazmanya'nın Hobart kentindeki bir tersanede resmi olarak denize indirildi.

130 metre uzunluğundaki bu devasa elektrikli feribot, yakında Güney Amerika sularında hizmete girmeye hazırlanıyor.

Tasmanyalı gemi üreticisi Incat tarafından Güney Amerikalı feribot operatörü Buquebus için inşa edilen sıfır emisyonlu "Hull 096" adlı gemi, Arjantin ile Uruguay arasında 2 bin 100 yolcu ve 225 araç taşıyacak kapasiteye sahip.

DEVASA BATARYA VE GÜÇ SİSTEMİ

Başlangıçta gazla çalışması planlanan gemi, daha sonra tamamen elektrikliye dönüştürüldü.

Gemi, 250 tondan fazla ağırlığa sahip bataryalar ve 40 megavat-saatten (MWh) fazla enerji depolama kapasitesiyle donatılacak; bu, dünyadaki herhangi bir önceki deniz taşıtının dört katı büyüklüğünde bir sistem anlamına geliyor.

Finlandiyalı enerji teknolojisi devi Wartsila tarafından sağlanan enerji depolama sistemi (ESS), sekiz adet elektrikle çalışan su jetine güç veriyor.

Geminin suya indirilmesinin ardından, şimdi iç mekanın tamamlanmasına odaklanılacak. Bu iç mekan, 2 bin 300 metrekarelik perakende güvertesiyle dünyanın herhangi bir feribotundaki en büyük alışveriş alanını da içeriyor.

Incat, geminin son donanımının, batarya kurulumunun ve enerji sistemi entegrasyonunun, bu yıl içinde Tazmanya'daki Derwent Nehri'nde yapılacak deniz denemelerinden önce tamamlanacağını belirtiyor.