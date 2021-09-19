Dünyanın en iyi drone pilotları TEKNOFEST'te yarışacak

STM, yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup’ta, dünyanın en iyi drone pilotlarını Teknofest İstanbul’da buluşturuyor.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yulk 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, siber güvenlikten uydu ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda ürün ve çözümler geliştiren STM, 21-26 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest’te yerini alacak.

DÜNYANIN EN İYİ DRONE YARIŞÇILARI TEKNOFEST'TE

Dünyanın en iyi drone yarışı olan World Drone Cup’ın (WDC) yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi drone yarışçılarını İstanbul’da buluşturacak.

WDC’de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelarla mücadele edecek.

23 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Meksika’dan Rusya’ya, Almanya’dan Amerika’ya kadar toplamda 22 farklı ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarışacağı WDC’de, birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. WDC’de 1. pist günü 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 26 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak.

WDC’de Türkiye adına yarışacak isimler ise Türkiye Drone Şampiyonası (TDŞ) finalinde belirlenecek.

Yıl içinde Elazığ Harput Kalesi ve İzmir Bergama’da düzenlenen zorlu etapların ardından Türkiye Drone Şampiyonası’nda, 16 Türk yarışmacı finale kaldı.

Teknofest kapsamında 21-22 Eylül'de yapılacak büyük finalle, 4 isim WDC’de Türkiye’yi temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, “Yürütücülüğünü üstlendiğimiz World Drone Cup ile de dünyanın en yetenekli pilotlarını İstanbul’da bir araya getiriyoruz. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest gibi önemli organizasyonlar, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunuyor.

Tam bağımsız savunma sanayiinin yolu eğitimli, teknolojiye merakı olan gençlerimizden geçiyor. Bizler de nesillerimizin teknoloji ve sektöre ilgi duyması için, Teknofest’te yerimizi alarak, gençlerimizin hayallerine ortak olacağız.” ifadelerini kullandı.