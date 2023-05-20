Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop İsrailli bir şirket, fiziksel ekranı olmayan ve yalnızca AR gözlükle görülebilen bir dizüstü bilgisayar üretti.

ensonhaber.com

Katlanabilir ve 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarların dışında, dizüstü bilgisayarın temel konsepti son birkaç on yılda pek değişmedi.

61 milyon dolarlık sermayesi ile Tel Aviv merkezli bir girişim olan Sightful, dizüstü bilgisayar tasarımını tamamen değiştirecek bir ürün geliştirdi.

İsrailli şirket, fiziksel ekranı olmayan ve yalnızca AR gözlükle görülebilen Spacetop isimli bir dizüstü bilgisayar tanıttı.

Spacetop neler sunuyor

Ekranı bir kenara bırakırsak, Spacetop modelinin alt kısmının klasik dizüstü bilgisayarlardan çok da farklı olduğunu söyleyemeyiz.

Touchpad, klavye, parmak izi tarayıcısı ve bağlantı noktaları ile donatılmış plastik bir gövdeye sahip olan bilgisayar, kafa takibi için özel sensörler barındırıyor.

100 inçlik sanal ekran

Dizüstü bilgisayarların küçük ekranından sıkıldıysanız, Spacetop sizin için vazgeçilmez olabilir. Çünkü gözlüğü taktığınızda, karşınıza 100 inçlik devasa bir ekran beliriyor.

Spacetop'un en büyük avantajı ne yaptığınızı sizden başka kimsenin göremeyecek olması.

Bu nedenle kullanıcılar, diledikleri yerde gizlilik endişesi olmadan bilgisayarı kullanabilecek.

Bilgisayarın özellikleri ise şu şekilde:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 - Kryo 585 8 çekirdekli, 3,1 GHz

Grafik: Adreno 650

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Pil ömrü: Yaklaşık 5 saat

Girişler: 2x USB C (3.0)

Web kamerası 5MP, 2560x1920

İşletim sistemi: Spacetop OS (Android Açık Kaynak)

Fiyat: 2.000 dolar

Sightful, dizüstü bilgisayarı 31 Mayıs'ta Kaliforniya'da piyasaya sürecek. Şimdilik sadece 1000 kişi bu ilginç ürünü satın alabilecek.