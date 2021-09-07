Dünyanın ilk hidrojen treni Fransa'da test edildi

Alstom'un geliştirdiği ve dünyanın hidrojenle çalışan ilk treni olan Coradia iLint, Fransa'da da yapılan testleri geçti.

Fransız enerji ve taşımacılık şirketi Alstom'un geliştirdiği dünyanın hidrojenle çalışan ilk treni Coradia iLint; Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebarri'nin de bulunduğu bir törenle Fransa'da da test edildi.

Söz konusu tren, daha önce Almanya, Hollanda ve İsveç'te de olduğu gibi Fransa'da yapılan testlerden de geçmeyi başardı.

TEMİZ ENERJİ İLE ÇALIŞIYOR

Fransa'da sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan hedef kapsamında 2018'de başlatılan "Hidrojen Planı" ile desteklenen trenin, temiz enerji ile çalışması birçok ülkenin ilgisini çekiyor.

İki yıl önce Almanya'da ilk 2 Coradia iLint treni ticari hizmete açıldı ve bugüne kadar 2 Alman Lander (bölge) tarafından 41 tren seti sipariş edildi.

Coradia iLint, hidrojen yakıt hücresiyle çalışan dünyanın ilk yolcu treni. Bu "sıfır emisyonlu" hafif tren, bir elektrikli tren kadar sessiz ve yalnızca su buharı atıyor.

Trenin en önemli özelliklerinden biri de elektrikli rayların olmadığı bölgelerde çalışabilmesi. Böylelikle Coradia iLint, rahatlıkla fosil yakıt kullanan trenlerin yerini alabilecek.

SIEMENS DE GELİŞTİRİYOR

Almanya devlet demiryolları Deutsche Bahn ile teknoloji devi Siemens, 2050’de emisyonu sıfıra indirme planı kapsamında hidrojenle çalışan tren geliştirdiklerini geçtiğimiz yıl açıklamıştı.

Bir yıl boyunca deneme sürüşleri yapılacak ve 2024’te raylara inecek olan trenin, yılda yaklaşık 330 ton CO2 tasarrufu sağlayacağı ve saatte 160 kilometre azami hıza ulaşacağı belirtilmişti.

Dünyanın ilk hidrojen treni: Coradia iLint - VİDEO