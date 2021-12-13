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    Dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisine sahip telefonu: Motorola Edge X30

    Motorola, Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alan dünyadaki ilk telefonu tanıttı. İşte Motorola Edge X30 fiyatı ve özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 14:47
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    Dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisine sahip telefonu: Motorola Edge X30

    Qualcomm'un 2022 model amiral gemisi telefonlar için hazırladığı ve Snapdragon 888'in devamı niteliğindeki Snapdragon 8 Gen 1, ilk defa bir akıllı telefonda karşımıza çıktı.

    Motorola Edge X30, Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden güç alan ilk telefon olarak resmen tanıtılfı.

    MOTOROLA EDGE X30 ÖZELLİKLERİ

    6.7 inç FHD+ OLED ekrana sahip Motorla EDGE X30, akıllı telefonlarda görmeye alışık olmadığımız 144Hz yenileme hızı sunuyor.

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alan telefonda, 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçenekleri yer alıyor.

    motorola edge x30

    50 MP + 50 MP + 2 MP olmak üzere üç arka kamera kurulumuyla gelen Motorla Edge X30'un ön kısmında ise ekran deliğine yerleştirilmiş 60 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

    68W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun satış fiyatları ise şu şekilde olacak:

    • 8 GB RAM/128 GB dahili hafıza: 502 dolar
    • 8 GB RAM/256 GB dahili hafıza: 533 dolar
    • 12 GB RAM/256 GB dahili hafıza: 565 dolar

    motorola

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