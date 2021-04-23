Dünya'ya en çok benzeyen gezegenden kötü haber: Koşullar zorlu

Dünya'ya en çok benzeyen gezegenden kötü haber: Koşullar zorlu

Bilim insanları, Güneş'in en yakın komşusu Proxima Centauri yıldızında kaydedilen en büyük parlamayı tespit etti. Bu da oradaki gezegenlerin zorlu koşullar barındırdığına işaret ediyor.

Proxima Centauri b, bir Güneş dışı gezegen olup Güneş'e en yakın yıldız olan kırmızı cüce Proxima Centauri etrafındaki yörüngesi yaşanabilir bir bölgede yer alıyor.

Dünya'dan 4,2 ışık yılı (40 trilyon km) uzaklıkta bulunan gezegen, Erboğa takımyıldızının içerisinde yer alıyor.

Güneş sistemine bilinen en yakın Güneş dışı gezegen olma özelliğine sahip Proxima Centauri b, muhtemelen yaşanabilir bir bölge olarak adlandırılıyor. Ancak son yapılan keşifler, durumun pek de öyle olmadığını gösteriyor.

EN BÜYÜK PARLAMA TESPİT EDİLDİ

Bilim insanları, Güneş'in en yakın komşusu Proxima Centauri yıldızında kaydedilen en büyük parlamayı tespit etti. Yeni araştırma, bu yıldızın yörüngesinde bulunan Dünya benzeri gezegende zorlu koşullara işaret ediyor.

Araştırmayı yöneten Colorado Boulder Üniversitesi’nden Meredith MacGregor ve ekibi, Dünya ve uzayda yer alan 9 teleskopla Proxima Centauri'yi 40 saat boyunca gözlemledi.

Yıldız parlamaları, bir yıldızın aniden parlaklaşması ve uzay boşluğuna radyasyon demetleri fırlatmasıyla meydana geliyor.

Bu olay, Proxima Centauri'de şimdiye kadar kaydedilen en büyük parlamaydı. Sadece 7 saniye süren parlama, yıldızın yüzeyine yakın bir noktada başladı ve Samanyolu Galaksisi’nin herhangi bir yerinde görülen en şiddetli parlamalardan biri oldu.

GÜNEŞ'TEKİNDEN 100 KAT GÜÇLÜ

Araştırmanın yazarları, bu olayın Güneş’te şimdiye kadar görülen parlamalardan 100 kat güçlü olduğunu söyledi.

Proxima Centauri, bilim insanlarının ilgisini çekiyor; çünkü araştırmalar, yıldıza en yakın gezegen olan Proxima Centauri b'nin potansiyel açıdan yaşanabilir olduğunu öne sürüyor.

Öte yandan bu tür parlamalar, yıldızın yakınında yaşıyor olabilecek canlılar için iyiye işaret değil. Zira bu parlamalar zamanla Proxima Centauri b'nin olası atmosferini ortadan kaldırabilir ve gezegendeki yaşamı radyasyonun zararlı etkilerine maruz bırakabilir.

GEZEGENDE YAŞAM VAR MI

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki Proxima Centauri b gezegeninde yaşamın olup olmadığı henüz tespit edilebilmiş değil. Ancak gezegen Dünya'ya en çok benzeyen ve yaşamın olabileceği bir yer olarak adlandırılıyor.

Avrupa Güney Rasathanesi, gezegenin atmosferinde yaptığı bilimsel çalışmaların verilerine dayanarak, gezegende Dünya'dakine benzer sıcaklıkların hüküm sürdüğünü ve çok daha ılıman bir çevreye sahip olduğunu açıklamıştı.

Bilim insanlarına göre Proxima Centauri b'nin sahip olduğu atmosfer, ısıyı gezegenin diğer taraflarına taşıyabilecek kadar yoğunsa, gezegenin büyük bir bölümü muhtemelen yaşanabilir bölgeler arasında yer alıyor.

Bilim insanlarının yaptığı hesaplamalara göre, gezegenin ilk meydana geldikten sonraki ilk 100-200 milyon senede aldığı radyasyondan dolayı, bir okyanus kadar su kaybetmiş olabileceği söyleniyor.

Bilim insanları, bu gizemli gezegen ile ilgili araştırmalarına devam ederken, Dünya dışı yaşamın olabileceği en yakın gezegen olması nedeniyle Proxima Centauri b önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.