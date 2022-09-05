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    Düşünceyi okuyup konuşmaya döken yapay zeka

    Facebook'un çatı şirketi Meta, beyin aktivitesini çözmek ve konuşmaya dönüştürmek için yeni bir yapay zeka geliştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:30
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    Düşünceyi okuyup konuşmaya döken yapay zeka

    Son yılların üzerinde en çok konuşulan konularından biri olan yapay zeka, artık bilimin sınırlarını aşıp günlük hayatın her alanına girmeye başlıyor.

    Dünya çapındaki tüm büyük ölçekli şirketlerin başvurduğu yapay zeka teknolojisi; teknolojik ilerleme, üretim ve uygulama gibi alanlarda karşımıza çıkıyor.

    Son zamanlarda yapay zeka teknolojilerine ciddi yatırımlar yapılıyor. ABD merkezli teknoloji devi Meta da çeşitli yapay zeka projeleriyle biliniyor.

    Düşünceyi yazıya dönüştüren yapay zeka

    Facebook'un çatı şirketi Meta'da görevli bilim insanları, insan düşüncelerini okuyabilen ve bunları büyük bir doğrulukla konuşmaya çevirebilen yapay zeka üzerinde çalışıyor.

    YAPAY ZEKA

    Düşünce okuma doğruluğu yüzde 73

    Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, şu anda düşünce çözümleme doğruluğu yüzde 73'e ulaşmış durumda.

    Öğrenme sürecinde yapay zeka, katılımcıların beyinlerinin belirli sloganlara, cümlelere veya uzun metinlere nasıl tepki verdiğini kaydediyor.

    Sistem daha sonra yanıtın özellikle güçlü olduğu kelimeleri vurguluyor ve bunlardan bir 'sözlük' veri tabanı oluşturuyor.

    Sistem, şu ana kadar en yaygın sözcüklerden yaklaşık 800'ünü analiz etmeyi başardı. Gelecekte yapay zekanın kelimeleri ve cümleleri daha doğru bir şekilde tanımlayacağı belirtiliyor.


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