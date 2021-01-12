Ege Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı, hayvan deneylerinde başarılı oldu

Hayvan deneylerini geçen aşının klinik denemelerine başlanacak.

Ege Üniversitesi'nin (EÜ), koronavirüse karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısı, hayvan deneylerini geçti.

EÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Necdet Budak’ın İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesindeki EÜ Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubunu ziyaret ettiği, Mert Döşkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Döşkaya, çalışmalarına devam ettikleri DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğuna dikkat çekti.

KLİNİK AŞAMAYA GEÇİLECEK

​​​​​​​Koronavirüse karşı 4 farklı prototip geliştirdiklerini bildiren Döşkaya, "Hayvan deneylerinde başarılı olduk ve elde etmek istediğimiz çıktılara da ulaştık. Geliştirdiğimiz 2 aşı prototipi, deney hayvanlarında kuvvetli hücresel ve salgısal bağışık yanıtı uyardı. Şimdi klinik aşamaya geçeceğiz, bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜLERDE DENENECEK

Geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında gönüllüler üzerinde deneneceğini belirten Döşkaya, bu süreçte insana etkisini inceleyeceklerini kaydetti.

Rektör Necdet Budak da "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalar hem koronavirüse karşı hem de gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlara kısa sürede koruyucu aşı geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.