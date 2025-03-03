Ekran kartı kıtlığı ChatGPT'yi vurdu: Yeni sürüm gecikecek

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OpenAI, yapay zeka dünyasında büyük yankı uyandıran yeni modeli GPT-4.5'in lansmanında beklenmedik bir sorunla karşılaştı.

Şirket, GPU (Grafik İşleme Birimleri) çip kıtlığı nedeniyle modelin kullanıma sunulmasını kademeli olarak yapmak zorunda kaldı.

Bu durum, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması için gerekli olan donanım kaynaklarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

GPU NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ

Yapay zeka modelleri, büyük miktarda veriyi işlemek ve karmaşık hesaplamalar yapmak için güçlü işlemcilere ihtiyaç duyar.

GPU'lar, verileri eş zamanlı olarak işleyebilme yetenekleri sayesinde bu tür hesaplamalar için CPU'lara (Merkezi İşlem Birimleri) göre çok daha uygundur.

Özellikle yapay zeka modellerinin temelini oluşturan matris işlemleri, GPU'lar tarafından çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

SAM ALTMAN'DAN AÇIKLAMA

OpenAI CEO'su Sam Altman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, GPU çip stoklarının tükendiğini ve bu nedenle GPT-4.5'in lansmanını kademeli olarak gerçekleştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Altman, yakın zamanda yüz binlerce GPU çipinin geleceğini ve bu sayede daha fazla kullanıcının GPT-4.5'e erişebileceğini müjdeledi.

GPT-4.5'İN ÖZELLİKLERİ VE MALİYETİ

Altman, GPT-4.5'in bir akıl yürütme modeli olmadığını ve yeni ölçüt rekorları kırmayacağını, ancak "farklı bir zeka türü ve daha önce hissedilmemiş bir sihir" sunduğunu ifade etti.

Modelin maliyeti ise oldukça yüksek. Milyon girdi belirteci başına 75 dolar ve milyon çıktı belirteci başına 150 dolar olarak belirlenen GPT-4.5, GPT-4o'ya göre önemli ölçüde daha pahalı.