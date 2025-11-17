Ekran kartı sektöründe yeni kriz: NVIDIA ve AMD fiyatları artırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NVIDIA ve AMD, küresel çapta yaşanan DRAM kıtlığı ve artan üretim maliyetleri nedeniyle ekran kartı fiyatlarını yükseltmeye hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarına göre, bu fiyat artışlarının 2026 yılının başlarında veya aralık ayı gibi erken bir tarihte etiketlere yansıması bekleniyor.

BELLEK FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Çin kaynaklı raporlara göre, bellek yongası üreticilerinin fiyatları son dönemde en az yüzde 90 oranında artarak neredeyse iki katına çıktı.

Özellikle grafik kartlarında kullanılan GDDR6 ve GDDR7 bellek çözümlerindeki bu maliyet artışı, doğrudan son kullanıcıya yansıyacak gibi görünüyor.

Tüketici sınıfı DDR5 modüllerinde halihazırda yaşanan fiyat artışlarının, şimdi de grafik birimlerine sıçraması kaçınılmaz duruyor.

ZAM ARALIK AYINDA BAŞLAYABİLİR

NVIDIA ve AMD henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da, tedarik maliyetlerindeki artışın kesinleştiği ve planlamaların yapıldığı belirtiliyor.

Tahminlere göre markalar, fiyat artışlarını 2026'nın ilk çeyreğinde veya bu yılın aralık ve ocak aylarında uygulamaya koyabilir.

Ayrıca NVIDIA'nın devam eden bellek sıkıntısı nedeniyle GeForce RTX 50 "SUPER" serisinin lansman planını revize edebileceği de konuşulanlar arasında.