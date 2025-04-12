DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, TÜBİTAK BİLGEM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu F-16 EDPOD'un, gerçek radar sistemlerine karşı yapılan tüm testleri başarıyla geçtiğini belirtti. Bakan Kacır, "Milli teknoloji hamlesi doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye devam ediyoruz. Tam bağımsız büyük Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇEVRESEL TEHDİTLERİ TESPİT EDİYOR

F-16 EDPOD, F-16 uçakları için geliştirilmiş bir radar sinyal algılayıcıdır ve çeşitli düşman radarları, füze güdüm radarları ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilme yeteneğine sahiptir. EDPOD, bu tehditleri tanımlayarak kaydeder, yüksek kapasiteli veri kaydı yapar ve hassas konum belirleme işlevi sunar. Ayrıca, görev sonrası analizlerde büyük öneme sahip olan radar temas bilgilerini, konum verilerini ve işaretleri yüksek kapasiteyle kaydedebilme özelliği ile öne çıkar. Tespit edilen tehdit verileri, anlık olarak belirli veri kanalları aracılığıyla diğer silahlı kuvvet unsurlarıyla paylaşılabilir şekilde tasarlanmıştır.

MİLLİ TEKNOLOJİLERİN KRİTİK ROLÜ

F-16 EDPOD, yurtdışındaki muadilleriyle karşılaştırıldığında, kritik bileşenlerinin TÜBİTAK BİLGEM İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olmasıyla dikkat çekiyor. Bu, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltarak, elektronik harp alanında kritik bir yetkinlik kazanmasını sağlıyor.