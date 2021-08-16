Elon Musk: 2024'ten önce Ay'da olacağız

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, firmanın insanları Ay'a götürmeye 2024'ten önce hazır olacağını söyledi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

Bu hedef doğrultusunda NASA, İnsanlı İniş Sistemi (HLS) programı kapsamında SpaceX'in Starship isimli uzay araçlarını Ay'a inecek mürettebatlı bir araca dönüştürmek istiyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey, Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

ELON MUSK: 2024'TEN ÖNCE AY'A ULAŞACAĞIZ

Elon Musk, Ay yolculuğunun çok yakında mümkün olabileceğine dair iyimser görüşlerini dile getirdi.

Teknoloji milyarderi, Twitter'da Starship'in 2024'e kadar insanları Ay'a indirip indiremeyeceğini soran bir kullanıcıya yanıt verdi. Musk, "Muhtemelen daha da erken olacak." ifadelerini kullandı.

Ağustos başında SpaceX, insanları Ay'a ve Mars'a taşıması planlanan yeniden kullanılabilir Starship uzay aracının roket iticisini hazır hale getirmişti. Şirket, Super Heavy adıyla da bilinen iticiye 29 Raptor motoru takmıştı.

Sıvı metan ve sıvı oksijenin kullanıldığı motorlar, NASA'nın Apollo görevlerindeki roketlerin yaklaşık iki katı gücüne sahip.

Artemis programı tamamlandığında Ay'ın yerleşme ve kolonizasyon için hazır hale geleceği düşünülüyor.

