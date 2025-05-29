Elon Musk açıkladı: Starship'in Mars yolculuğu sadece 6 ay sürecek

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Elon Musk, SpaceX'in geliştirdiği Starship uzay aracıyla ilgili iddialı bir açıklama yaparak Kızıl Gezegen'e yolculuk süresini önemli ölçüde kısaltabilecek bir planı paylaştı.

Musk'a göre, her 26 ayda bir gerçekleşen ve "karşıtlık" olarak adlandırılan özel gezegen dizilimleri sırasında yapılacak fırlatmalarla Mars'a altı ayda varmak mümkün.

NASA da bu tür karşıtlıkların her 26 ayda bir gerçekleştiğini doğruluyor; örneğin 2005'te Dünya ve Mars arasındaki mesafe böyle bir olay sırasında sadece 70,3 milyon kilometreye kadar düşmüştü.

Bu strateji, gezegenler arası seyahat süresini önemli ölçüde azaltarak Mars görevlerini daha fizibıl hale getirmeyi amaçlıyor. Starship Mars görevi için bu tür fırsat pencerelerinin değerlendirilmesi kritik önem taşıyor.

GÖREV TAKVİMİ VE HEDEFLER

Musk, Starship'in 2026 sonuna doğru Mars'a fırlatılabileceğini ve bu ilk görevlerde Tesla'nın insansı robotu Optimus'u taşıyabileceğini belirtti.

Bu deneme uçuşları, 2029 gibi erken bir tarihte başlaması planlanan insanlı Mars görevleri için bir ön hazırlık niteliğinde olacak.

Mars'a gidecek roketlerin, SpaceX'in Güney Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatılması planlanıyor. Bu takvim, SpaceX'in Mars kolonizasyon vizyonu doğrultusunda atılacak önemli adımları içeriyor.

Starship programı iddialı hedeflerine rağmen son dönemde test uçuşlarında bazı zorluklar yaşadı.

En son test uçuşu da başarısızlıkla sonuçlandı ve olayın araçtaki yakıt deposu sızıntısından kaynaklandığı belirtildi.

Bu, mega roketin üst üste yaşadığı üçüncü fırlatma başarısızlığı oldu. Daha önce ocak ve mart aylarında gerçekleştirilen yedinci ve sekizinci test uçuşları da roketlerin patlamasıyla sonuçlanmıştı.

BAŞARISIZLIKLARA RAĞMEN PROGRAMA GÜVEN TAM

Yaşanan tüm aksaklıklara ve test uçuşlarındaki başarısızlıklara rağmen SpaceX, Starship programına ve Mars vizyonuna olan bağlılığını sürdürüyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, şirket 2026'da gerçekleştirilmesi planlanan Mars görevine hazırlık amacıyla personel ve kaynaklarını bu programa kaydırıyor.