Elon Musk, Berlin tesisindeki gecikme için Almanya'yı suçladı

Tesla'nın Almanya'da kuracağı Gigafactory Berlin'in inşa süreci uzadıkça uzuyor. Elon Musk'a göre bunun sorumlusu Almanya.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'nın Berlin şehrine kurduğu fabrikada üretime başlama planları yapıyor.

Yeni fabrikasında yılda 500 bin elektrikli araç üretmek isteyen şirket, ayrıca 10 bin kişiye de iş imkanı sağlayacak.

Sürekli olarak bir problem ile karşılaşan tesis, normal şartlar altında bu yıl 1 Temmuz'da kapılarını açmış olacaktı. Fakat son açıklamalar ile açılış tarihi yıl sonuna kadar ertelendi.

Firmanın Avrupa pazarındaki satışlarını ve ürün çeşitliliğini artırmak için kuracağı Berlin fabrikasında sona yaklaşılırken, inşaat çalışmalarının uzaması Elon Musk'ı rahatsız ediyor.

ALMANYA'YI SUÇLADI

Tesla CEO'su Elon Musk, bu durum için Alman bürokrasisini suçluyor. Reuters'e konuşan ünlü CEO, "Net bir tarih vermem neredeyse imkansız. Tüm araç parçalarımızı tesise taşıdık. Herhalde yıl sonuna doğru üretime de başlamış olacağız. Bana sorarsanız bu konu özelinde daha az bürokrasi olması gerekiyor. Bu durum çalışmaları çok etkiledi." dedi.

Tesla yetkililerinin, yerel mevkilerden henüz tüm izinleri alamadığı ve fabrika açılışının Ocak 2022'ye ertelendiği açıklanmıştı.

Tesla'nın Almanya'da bulunan tesisinde Model Y üretimine başlaması bekleniyor. Daha önce tesisin bazı bölümlerinde parça sorunu yaşayan Tesla, fabrikanın tamamlanması için oldukça yoğun çaba sarf ediyor.