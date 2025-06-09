Elon Musk etkisi: NASA ve Pentagon, uzay görevleri için SpaceX'e alternatif arıyor

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından Elon Musk'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılanlar da dahil olmak üzere SpaceX operasyonlarını durdurma tehdidinde bulunması, ABD uzay ve savunma ajanslarında şok etkisi yarattı.

Bu gelişme, hükümetin acil olarak harekete geçmesine neden oldu.

TEHDİT SONRASI ACİL ARAYIŞ

Elon Musk'ın kritik görevleri riske atan tehdidi üzerine NASA ve Pentagon, derhal alternatif uzay uçuşu sağlayıcıları aramaya başladı.

Bu kapsamda Rocket Lab, Blue Origin ve Sierra Space gibi özel uzay şirketleriyle görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Bu arayışın aciliyeti, Boeing'in Starliner projesindeki gecikmelerle birleşince daha da arttı. Amaç, ABD'nin uzaya erişiminin tek bir şirketin kararlarına bağlı kalmasını önlemek.

AŞIRI BAĞIMLILIK RİSKİ GÜNDEMDE

Bu kriz, ABD'nin uzaya erişim gibi hayati bir konuda tek bir şirkete ve onun liderine aşırı bağımlı olmasının yarattığı büyük riski gözler önüne serdi.

Musk'ın tehdidi, kritik ulusal sistemlerin tek bir kişiye emanet edilip edilemeyeceği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Eski bir NASA yetkilisi, Musk'ın uzay istasyonuna erişimi kesme tehdidinin "çizgiyi aştığını" belirterek durumun ciddiyetini vurguladı.

Bu olayın, ABD'nin uzay stratejisinde çeşitliliği artırma yönünde zorunlu bir değişime yol açması bekleniyor.