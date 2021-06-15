Elon Musk, kendisini tehdit eden Anonymous ile dalga geçti

Elon Musk, kendisini tehdit eden Anonymous ile dalga geçti

Anonymous, kripto para piyasasını manipüle eden tweet'leri nedeniyle Elon Musk'a tehditler savurmuştu. Musk ise, Twitter'da hacker grubunu pek de önemsemeyen paylaşımlar yapıyor.

Yıl başından bu yana kripto paralarla ilgili paylaşımlarda bulunan ve borsaları manipüle etmekle suçlanan Elon Musk, oldukça tepki çekiyor.

Üretim süreci çevreye zarar verdiği için Bitcoin'den vazgeçtiğini duyuran Musk, fiyatların sert bir şekilde düşmesine neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde ünlü hacker grubu Anonymous, Bitcoin ile ilgili tweet'ler atarak yatırımcıların para kaybetmesine neden olan Elon Musk hakkında bir video yayınlamış ve "Şımarık milyarder bizi bekle" ifadelerini kullanmıştı.

ELON MUSK, PEK CİDDİYE ALMIYOR

Anonymous ile ilgili videolara gülücük emojisi atan Musk, bu tehditleri önemsemediğini daha önce belli etmişti.

Şimdi ise Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, hacker grubunun açıklama yaptığı bir fotoğrafı kullanarak altına “Hannah Montana aslında Miley Cyrus” yazan Musk, tehditleri takmadığını bir kez daha gösterdi.

Kısa süre içerisinde 345 binden fazla beğeni alan bu paylaşıma, hacker grubunun nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Anonymous, Elon Musk için paylaştığı mesajda şu ifadelere yer vermişti:

"Milyonlarca yatırımcı hayatlarını düzeltmek için kripto para gelirlerine umut bağlamıştı. Ancak senin, Twitter’da paylaştığın gönderiler nedeniyle milyonlarca insanın hayatı mahvoldu.

Çalınmış Güney Afrika topraklarında doğduğun ve dünyadaki çalışan kesimin çektiği sıkıntılar hakkında en ufak fikrin olmadığı için sen bunun ne demek olduğunu anlayamazsın.

Ortamın en akıllısı olduğunu sanabilirsin, ama şimdi kendine denk bir rakip buldun. Biz Anonymous’uz. Biz bir orduyuz. Bizi bekle..."