Elon Musk: Neuralink işitme kaybını düzeltebilir

Elon Musk, sahibi olduğu beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink'in teknolojisi hakkında yeni ve iddialı bir açıklamada bulundu.

Musk, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Neuralink beyin çipi'nin doğuştan sağır olan kişilerde bile işitme yetisini geri kazandırabileceğini öne sürdü.

İNSANLI DENEMELERDE ÜÇÜNCÜ HASTAYA ULAŞILDI

Musk'ın bu iddiası, şirketinin yakın zamanda üçüncü bir kişiye daha Neuralink beyin çipi implantı taktığını doğrulamasının ardından geldi.

Şirketin bu yıl içinde 20 ila 30 kişiye daha çip takmayı planladığı ve ilk iki hastanın implantı video oyunları oynamak için başarıyla kullandığı belirtildi.

TEKNOLOJİ BEYNİ DOĞRUDAN UYARACAK

Musk'a göre, işitme duyusunu geri kazandırmak için açık bir yol haritaları bulunuyor.

Teknoloji, sesi işlemekten sorumlu olan beyin nöronlarını doğrudan uyararak, geleneksel duyu organlarını atlayıp işitme hissini yeniden canlandıracak.