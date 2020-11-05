Elon Musk, Starlink internetinin Avrupa'ya geliş tarihini duyurdu

SpaceX’in CEO’su Elon Musk, uydu internet hizmeti Starlink'in Avrupa ülkelerinde ne zaman kullanılacağını açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde 60 uydu daha fırlatan ve yörüngedeki Starlink sayısını 800'ün üzerine çıkaran ABD'li şirket, internet hizmetini test amaçlı bazı kullanıcıların erişimine açmıştı.

STARLINK AVRUPA'YA GELİYOR

Şu anda ABD'nin kısıtlı bölgelerinde kullanıma açılan uydu internet hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Elon Musk, ülkelerin onayını aldıktan sonra hizmetin Avrupa'ya da geleceğini duyurdu.

HER ÜLKE KENDİ ONAY VERECEK

Avrupa Birliği çapında bir onay sistemi olmadığını ve her ülkenin Starlink hizmetine kendi içinde onay vermesi gerektiğini belirten Musk, Starlink'in Avrupa'ya geliş tarihini ise en geç önümüzdeki mart ayı olarak açıkladı.

Starlink uydu interneti hizmeti, şu anda ABD'nin bazı bölgelerinde test amaçlı kullanıma açıldı. ABD'nin dışında hizmeti ilk alacak ülkeler ise Kanada ve Norveç olacak.

STARLINK TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Elon Musk, her ne kadar Türkiye hakkında açıklama yapmasa da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Starlink projesini yakından takip ettiklerini duyurmuştu. Ancak yine de Starlink'in Türkiye'ye geleceği tarih henüz bellli olmadı.

Instagram: @eshteknoloji